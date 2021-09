Eindelijk die eerste driepunter voor OHL en Marc Brys: "Zeer deugddoend, voor de groep en voor mezelf"

Je kan zeggen dat er geen paniek is in de club, maar als je na zes speeldagen nog geen enkele driepunter hebt, begint er toch wat spanning te komen. Dat zagen we ook met eigen ogen voor de match. Erna ging er een zucht van opluchting door den Dreef.

Ook bij Marc Brys, die wel de rust zelve is, maar niet iedereen kan met die druk om. "We verdienden dit al langer. Op Antwerp toonden we dezelfde drive maar bleven we zonder punten achter. Er was dus toch wel al een zekere druk. Maar mijn spelers hebben de match van de eerste minuut subliem aangepakt. Heel veel druk, heel veel veroveringen... Maar we hadden het wel beter moeten uitspelen."

En er waren nog een paar minpunten. "Na elke goal verloren we de 'cool' in het hoofd. De rust ontbrak en dan wordt het nog spannend terwijl je het had moeten afmaken. Maar deze zege is volledig terecht. Het is zeer deugddoend voor de groep en voor mezelf. Dat heb ik na de match ook duidelijk gehoord aan de sfeer in de kleedkamer. Maar we mogen ons nu niet vergalopperen, want we staan voor moeilijke verplaatsingen naar Mechelen en Club."