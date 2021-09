Speel nu gratis mee met onze CL-pronostiek en managerspel

Net als de vorige seizoenen is er ook dit jaar opnieuw onze CL-pronostiek en ons managerspel. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten.

CL-Pronostiek

Voorspel de score van elke match en kroon je tot dé voetbalkenner van Voetbalkrant. Per wedstrijd kun je op deze manier punten verdienen:

Winnaar/gelijkspel juist: 2 punten

Indien winnaar juist: 1 bonuspunt indien ook aantal gescoorde doelpunten van thuisploeg of bezoekers juist gepronostikeerd werd

Doelpuntenverschil juist: 1 bonuspunt

Correcte score 4 punten in totaal bij 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, 2-0 en 0-2 5 punten voor 2-2, 3-2, 2-3, 3-0, 0-3, 3-1 en 1-3 6 punten voor 4-0, 0-4, 4-1, 1-4, 4-2, 2-4 en 3-3 7 punten voor andere score.



De pronostiek loopt zowel over de groepsfase als over de wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. De score na 90 minuten (+ eventuele blessuretijd) telt! Verlengingen of penalty's worden niet in rekening genomen.

Je kan ook punten verdienen bij het voorspellen van de eindstand van de groepen:

10 punten voor de juiste winnaar

7 punten voor de nummer 2 op juiste plaats

4 punten voor de juiste nummers 3 en 4

4 punten voor een ploeg juist te zetten als doorgaan, maar op verkeerde plaats (draai je de eerste 2 plaatsen om, dan krijg je dus nog 8 punten)

Per groep kun je dus maximum 25 punten scoren.

Speel HIER mee met onze pronostiek

CL-Managerspel

Sta je echter wekelijks te roepen op de coach van je favoriete ploeg en denk je dat je het allemaal beter kan? Dan is het managerspel iets voor jou. Hoe wordt het managerspel gespeeld?

Bij aanvang van de groepsfase kies je 18 spelers (bestaande uit 2 doelmannen, 6 verdedigers, 6 middenvelders en 4 aanvallers).

Er mogen maximum 2 spelers uit dezelfde ploeg in je selectie voorkomen. De beperking van 2 spelers vervalt na de groepsfase. Via transfers kun je dus meer dan 2 spelers van dezelfde ploeg in je selectie hebben.

Elke speeldag kies je daaruit 11 spelers. Enkel die spelers kunnen punten verdienen.

Je kan in 6 verschillende opstellingen spelen: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-5-3-2 en 1-5-2-3.

Er zijn 4 transferperiodes. Enkel tijdens deze periodes kun je spelers transfereren. Per transferperiode krijg je x aantal transfers ter beschikking. Je kan deze niet meenemen naar een volgende transferperiode. De 4 transferperiodes:

Van 9/12 tem 15/2: 4 transfers

Van 17/3 tem 5/4: 3 transfers

Van 14/4 tem 26/4: 3 transfers

Van 5/5 tem 28/5: 4 transfers

D V M A Winnen +2 +2 +2 +2 Gelijk +1 +1 +1 +1 Verloren -1 -1 -1 -1 Gestart +5 +5 +5 +5 Ingevallen +2 +2 +2 +2 Vervangen* -2 -2 -2 -2 Niet gespeeld -2 -2 -2 -2 Nul houden +2 +2 Tegendoelpunt -1 -1 Geel -2 -2 -2 -2 Rood -5 -5 -5 -5 Doelpunt +10 +4 +3 +2 Assist +5 +3 +2 +1 Owngoal -2 -2 -2 -2 Gescoorde penalty +1 +1 +1 +1 Gemiste penalty -2 -2 -2 -2

* Een speler die vervangen wordt na de 75e minuut, krijgt geen minpunten. Dit om een speler niet te bestraffen na een applausvervanging

** De spelerslijst werd vast gelegd op 13 september. Nieuwe spelers worden telkens bij aanvang van de 4 transferperiodes toegevoegd.

*** Het managerspel loopt van de groepsfase tem de finale.

Speel HIER mee met ons managerspel.

Speel met of tegen jouw vrienden

Stel met enkele vrienden (max 11) een ploeg samen. Elke speeldag bekijken we welke 5 spelers uit jouw team het hoogste scoorden. Deze 5 hoogste scores worden dan samengeteld en vormen het resultaat voor die speeldag van jouw team.

Kunnen jullie samen de overwinning pakken?



Wil je tonen dat jij de grootste voetbalkenner van je vriendengroep bent? Maak dan een subcompetitie aan, nodig je vrienden uit en zet de puntjes op de i.