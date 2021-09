Anderlecht-doelman Van Crombrugge had het zwaar tijdens revalidatie: "Ik heb mentaal diep gezeten"

Anderlecht kan inmiddels weer rekenen op zijn doelman Hendrik Van Crombrugge, nadat die een zware en mentaal lastige periode beleefde. De aanvoerder van RSCA moest revalideren van een rugblessure en dat liep niet zonder slag of stoot. Meer dan een half jaar stond hij langs de kant.

"Je werkt dan één op één met een kinesist, fysiotherapeut, physical coach... Het eerste gedeelte heb ik bewust niet op de club gedaan. Je zit al in een mentale dip, dan zeg je: 'Ik ga wat afstand nemen.'Sommige clubs zijn daar niet voor te vinden, anderen zijn daar heel open in. Nadien ga je dan terug naar de club, maar dat is geen gemakkelijke periode", bekent Van Crombrugge in Extra Time.

"Ik heb mentaal diep gezeten." De chirurg die hem opereerde, verzekerde hem wel dat zijn lichaam voorts niets ontbrak en het dus wel weer goed moest komen. "Als je een terugval hebt, vind ik het vrij menselijk dat je begint te twijfelen. Je bent acht maanden weg van het veld en dan begin je in de voorbereiding terug vanaf nul. Dan duurt het lang eer je de goede feeling hebt."

Nog weg af te leggen

Ook tijdens wedstrijden is elke mentale opsteker dus meegenomen om zichzelf weer naar een hoger niveau te tillen. "Als er dan een moment komt zoals die redding tegen Genk, trek je jezelf daar wel aan op. Omdat ik weet dat er nog een weg af te leggen is om mijn beste niveau te halen."