Wie volgt Peter Maes op? 'Anderlecht blokkeert terugkeer, oude bekenden bieden zich aan' - voorzitter reageert: "Gaan we Marc niet aandoen"

Bij Beerschot werd een einde gesteld aan de samenwerking tussen de club en Peter Maes. Rest de vraag: wat nu?

Als mogelijke opvolger wordt volgens Het Laatste Nieuws onder meer gedacht aan Bernd Storck, die de Belgische competitie goed kent.

Hij was eerder al coach van Moeskroen en Cercle Brugge en zou nu mogelijk een terugkeer naar de Jupiler Pro League kunnen maken, want al sinds april een vrije coach.

Quid Still?

Ook Bölöni bood zich al aan op het Kiel, terwijl Will Still ook even een optie leek - hij zou wel eens de nieuwe T2 van Anderlecht kunnen worden.

"Marc Noë is de ideale man om op korte termijn over te nemen. We gaan het Marc echter niet aandoen om lang met hem door te gaan als coach. Er zijn andere pistes en die gaan we nu rustig bekijken", reageert voorzitter Vrancken bij Sporza.