KAA Gent maakt einde aan overname-geruchten: "Onze club staat niet in de etalage"

Heel wat commotie bij KAA Gent. Terwijl de spelers zich klaarmaakten voor de lastige verplaatsing naar KV Kortrijk werd er plots een opvallend gerucht de wereld ingestuurd. Volgens De Tijd zou het bestuur zoeken naar een eventuele overname.

Deze week raakte bekend dat Ivan De Witte en Michel Lowagie zochten naar nieuwe eigenaar voor de club. De Witte heeft inmiddels gereageerd, en maakt duidelijk dat er absoluut geen sprake is van een eventuele overname.

“Wij verwijzen naar een artikel in de zakenkrant De Tijd. Daarin staat dat KAA Gent in de etalage zou staan en een overnameprooi zou zijn in het Belgisch voetbal. KAA Gent is verrast door deze stellingen en wil deze met klem ontkennen. KAA Gent is momenteel financieel gezond en staat op stevige grondvesten”, schrijft De Witte in een statement.

Zijn er toch veranderingen op til in de Ghelamco Arena? Want ze verklaren in hetzelfde statement wel dat er gekeken moet worden naar de toekomst: “Zoals elk verantwoordelijk bestuur zijn we constant bezig met de toekomst van de club in een sterk veranderend Belgisch en Europees voetbal landschap. Het is onze plicht om de toekomst van de club te verzekeren en dit met voldoende financiële draagkracht om competitief te blijven. We zijn in het verleden tweemaal gecontacteerd door geïnteresseerde partijen op hun initiatief en dit hebben we onmiddellijk afgewezen.”



De voorzitter van KAA Gent blijft positief en blikt tevreden terug op het geleverde werk van de voorbije jaren: “Door goed bestuur en een financieel realistisch beleid zijn we erin geslaagd mooie resultaten neer te zetten zowel financieel als sportief en dat willen we blijven doen. Maar dit in een gezond financieel kader."