Van Damme nog niet top maar wel al onze man van de match: "Respect voor wat hij laat zien, dat is echt KV-DNA"

Niet eenvoudig om een man van de match aan te duiden in KVM - OHL. Joachim Van Damme bewees bij zijn eerste basisplaats wel wat een impact hij heeft op het Mechelse elftal. Daarom viel onze keuze op hem, ook al moet hij nog naar zijn beste niveau toegroeien.

Uitblinkers waren er niet. Storm zette met een knap doelpunt Mechelen op weg naar de zege. Het meest opvallende was echter dat KVM veel meer karakter aan de dag legde dan de week voordien. Daar was Van Damme het toonbeeld van. Na enkele minuten liet hij bij een vrije trap tegen aan zijn tegenstander al voelen: jij komt hier niet aan de bal. Een voorbeeld voor zijn ploegmaats, die hij op sleeptouw nam.

"Joachim is Joachim. Vorige week maakten we als ploeg misschien amper vijf overtredingen en ik denk dat hij er nu in zijn eentje al tien gemaakt. Dan zie je meteen de duelkracht die we misten", weet Onur Kaya wat Van Damme KV Mechelen bijbrengt. "Ik denk dat hij nog niet helemaal topfit is, maar respect voor wat hij laat zien na maanden blessure, dat is echt KV-DNA."

Iemand die zijn mond open doet en de rest wakker schudt, daar hadden ze bij Mechelen nood aan. "Belangrijk is dat er op het veld gepraat wordt. Zo kan Joachim al het verschil maken, hij is zeker en vast belangrijk", geeft trainer Wouter Vrancken aan. "Het is goed dat hij terug is. Hopelijk kan hij fit blijven."

© photonews

Ook voor de uitvoering van de tactische instructies is het een plus om de ervaren Van Damme op het veld te hebben. "In de tweede helft hadden we het wat moeilijk met infiltraties in de rug van Storm en Bijker. We daarop geanticipeerd door om Schoofs, Gouet en Van Damme meer op een lijn te zetten. We hebben de wedstrijd zo weer onder ontrole gekregen, Jo had in die coaching ook zijn aandeel."

Naarmate Van Damme speelminuten opdoet, gaat de vorm in stijgende lijn gaan en moet KV Mechelen het middenveld echt weer in handen kunnen nemen in de competitiewedstrijden. "Ik heb nog wel wat nodig, dat is niet abnormaal als je je eerste negentig minuten in maanden speelt. Over die eerste negentig minuten ben ik wel tevreden", aldus Van Damme.