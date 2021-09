Jelle Vossen stak de draak met Hans Vanaken tijdens EK: "Ook Rode Duivels deden dat"

Met Hans Vanaken werd er op Euro 2020 stevig gelachen omdat hij geen speelminuten kreeg en zelfs niet op de bank zat.

Jelle Vossen kon het ook niet laten om Vanaken, die peter is van de dochter van Vossen, daarmee te jennen. “Zoiets raakt Hans niet. We hebben eens goed gelachen om al die commentaren van haters aan zijn adres. Ik stuurde hem memes en screencaps door”, zegt Vossen aan Sport/Voetbalmagazine.

En ook Rode Duivels konden het niet laten om met Vanaken er grapjes over te maken. “Ik heb tijdens dat EK trouwens filmpjes gekregen van Dries Mertens en Jan Vertonghen die met hem dolden.”

Volgens Vossen zal Vanaken dan ook meegaan naar het WK in Qatar van volgend jaar. “De mensen denken dat hij niet geïntegreerd is in die groep, maar hij voelt zich er erg goed.”