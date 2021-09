Marc Brys verwacht geen cadeautjes van Club Brugge: "Dan moeten we daarmee leven"

OH Leuven probeert vrijdag voor het eerst in de geschiedenis van de club iets te oogsten op Jan Breydel.

Dat het niet simpel wordt, weet coach Marc Brys maar al te goed, maar hij heeft ook niet de bedoeling om een loopgravenoorlog op te zetten. “Ik verwacht vrijdag een wedstrijd op Champions League-niveau”, zegt Marc Brys op de website van de club. Hij verwacht niet dat Brugge al bezig zal zijn met het duel tegen Leipzig in de Champions League.

“Clement weet dat heel goed te managen. Na het fantastische resultaat tegen PSG liet Club op de vorige speeldag geen punten liggen op het veld van Sporting Charleroi. Iedereen zit nog fris in het hoofd en in de benen. Indien nodig beschikt mijn collega wel over wat rotatiemogelijkheden.”

Een aangepaste tactiek komt er niet bij OHL. “Brugge verloochende zijn stijl niet tegen het Franse sterrenteam. Wel, wij zullen vrijdag onze stijl ook niet verloochenen op Jan Breydel. We willen er laten zien dat we goed kunnen voetballen. Vanuit een positieve ingesteldheid trachten we daar een goed resultaat te boeken. Iedereen zal het beste van zichzelf geven. Volstaat dat niet om iets te rapen, dan moeten we daarmee leven.”