Philippe Clement laat zich uit over Vormer en Izquierdo: "Superenthousiast" en "Dat mogen de mensen niet verwachten"

Vrijdag opent Club Brugge tegen OH Leuven speeldag 9. Philippe Clement heeft zijn voorbeschouwing alvast gegeven.

De oefenmeester van Club Brugge had het daarbij ook over een aantal van de blessures binnen de club en over wie wanneer klaar zal raken.

"De situatie rond Izquierdo verloopt op zich positief. Elke week is er een evolutie te merken, maar de mensen mogen hem de komende weken nog niet fit verwachten. Er is nog een hele weg af te leggen."

Vormer en Providence

"Ruud Vormer? Het gaat een heel stuk beter, hij is superenthousiast. In de loop van volgende week zal hij opnieuw kunnen aansluiten vermoedelijk. Leipzig? Daar wil ik nog niet aan denken."

"Ook Ruben Providence is nog out, verder zijn er geen nieuwe blessures te melden", aldus Clement op zijn persbabbel.