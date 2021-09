Kaveh Rezaei: "Overtuigd dat we iets kunnen rapen in Brugge"

Kaveh Rezaei maakt momenteel het mooie weer bij OH Leuven. En vrijdagavond neemt hij het op tegen een van zijn ex-clubs.

Het seizoensbegin van OH Leuven was niet makkelijk, maar de Leuvenaars hebben ondertussen wat vertrouwen weten tanken.

Aandacht

En ook op Jan Breydel tegen Club Brugge is er een mogelijkheid volgens Kaveh Rezaei, die bij blauw-zwart nooit een echte kans kreeg.

"Alles kan in voetbal en ik ben ervan overtuigd dat we iets kunnen rapen uit Brugge", aldus de Iraanse aanvaller. "We zullen 95 minuten alles moeten geven en geen seconde de aandacht laten verslappen."