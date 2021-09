OHL en Brys in nauwe schoentjes: "Hij zal wel gedacht hebben dat er ook in de spelersgroep geïnvesteerd ging worden"

De zege tegen Kortrijk deed deugd, maar KV Mechelen zette OHL weer met de voetjes op de grond. Vanavond spelen de Vlaams-Brabanders tegen Club Brugge. En volgende week volgt Beerschot.

Volgende week kan dus al een zespuntenmatch worden. "Voor Marc Brys worden het alleszins spannende weken. Het grote verschil tussen Beerschot en OHL is dat er in Leuven wel al enorm veel geïnvesteerd is in de omkadering en in de ­faciliteiten van de club. Brys zal wellicht gedacht hebben dat er ­deze zomer ook stevig geïnvesteerd zou ­worden in de spelerskern. Anders had hij nooit verkondigd dat OHL binnen een paar jaar voor de titel zou meespelen", zegt Mo Messoudi in GvA.

Maar er is toch kwaliteitsverlies. “Ze hebben ­uiteindelijk wel wat geld betaald voor Siebe Schrijvers en ook ­Soufiane Chakla en Sory Kaba zullen geen goedkope ­contracten hebben. Maar ze zijn ­Kamal Sowah en Thomas Henry kwijt en dat merk je toch wel, ook al hebben ze nog maar drie keer verloren. Hun vier gelijke spelen hadden dan ook anders kunnen uitdraaien.”