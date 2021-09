Goed nieuws voor Club Brugge? RB Leipzig mist één van haar sterkhouders tegen de Belgische landskampioen

RB Leipzig ontvangt komende dinsdag Club Brugge in een zeer belangrijke wedstrijd voor de derde plaats in de Champions League. Bij de Duitse club hebben ze slecht nieuws gekregen, want ze gaan niet op Dani Olmo kunnen rekenen.

RB Leipzig zal het dinsdag zonder één van haar aanvalsleiders moeten doen. Dani Olmo heeft namelijk een scheurtje opgelopen in de laatste competitiewedstrijd van RB Leipzig tegen FC Köln. De 23-jarige aanvallende middenvelder zal enkele weken niet in actie komen. Trainer Jesse Marsch bevestigde het nieuws op de persconferentie van vrijdag. Olmo zou ook de finale van de Nations League over twee weken kunnen missen, wanneer Spanje het in de halve finale opneemt tegen Italië en het daarna in de eventuele finale opneemt tegen Frankrijk of België. Aanstaande dinsdag reist Club Brugge naar Leipzig op de tweede speeldag van de Champions League. De Duitsers verloren in hun openingswedstrijd met 6-3 bij Manchester City.