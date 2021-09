CIJFER VAN DE WEEK: 86,8%: deze club is de meester van de pass in Jupiler Pro League

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de cijfers van het aantal passen in de Belgische voetbalcompetitie. En dan is de meester van de pass ... KRC Genk.

Zij zorgen volgens cijfers van het CIES voor liefst 86,8 procent geslaagde passes. Anderlecht (86,7%) en Standard (84,3%) vervolledigen het podium.

Meeste passes: Anderlecht

Charleroi (83,4%) en Club Brugge (83,1%) zitten ook bij de toppers, onderaan vinden we Cercle Brugge, Oostende en KV Kortrijk.

Qua absolute cijfers is Anderlecht de primus, met 617 passes per wedstrijd. Genk en Gent vervolledigen hier het podium.