Vanavond Real Madrid, zondag Anderlecht-Club Brugge voor Visser

't Is een belangrijke week in de carrière van Lawrence Visser. Vanavond fluit hij zijn eerste CL-match en het is direct Real Madrid. Maar zondag krijgt hij ook een topper voor de kiezen.

't Is dus niet ver zoeken naar wie de nummer 1 onder de Belgische refs is geworden. Visser krijgt ook de altijd zenuwachtige topper tussen Anderlecht en Club. Alexandre Boucaut moet de andere topper tussen Antwerp en Gent in goede banen leiden. En Erik Lambrechts krijgt de zespuntenmatch tussen Beerschot en OHL.