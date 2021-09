Antwerp met Club Brugge als voorbeeld: "Waarom zouden wij dat niet kunnen?"

Antwerp speelt morgen tegen Eintracht Frankfurt. The Great Old zou de Duitsers op een perfect moment kunnen treffen, want ze hebben nog geen enkel duel kunnen winnen dit seizoen. En Antwerp pakte recent 12 op 12 in de competitie. Brian Priske wil echter niet op de zaken vooruitlopen.

“Of dit een goed moment is om Frankfurt te treffen? Dat weet je nooit op voorhand”, zei Priske op zijn perconferentie. “Frankfurt blijft nog altijd een prima ploeg, hoor. Ik heb een aantal matchen van hen bekeken die ze even goed hadden kunnen winnen. Tegelijk geloven wij in onze kansen. Club Brugge heeft getoond dat je als Belgische ploeg kan winnen van een team uit de Bundesliga, dus waarom zouden wij dat niet kunnen? Met ons vurig publiek achter ons is altijd alles mogelijk. Als we het niveau halen van op Olympiakos behoort een overwinning zeker tot de mogelijkheden.”

Priske heeft weelde vooraan, maar moet achteraan sleutelen. Een zege na de nederlaag tegen Olympiakos is nodig om de kansen op kwalificatie hoog te houden. “Na onze twaalf op twaalf in de competitie hebben we alleszins vertrouwen”, noteerde HLN. “De mentaliteit en de groepssfeer zitten ook goed. Tegelijk geef ik toe dat er nog marge is tot verbetering. Niemand loopt hier honderd procent tevreden rond. Zeker op defensief vlak kunnen we nog stappen zetten. Meestal is het moeilijker om snel aanvallende ‘connecties’ te krijgen, maar nu is het achterin iets langer zoeken.”