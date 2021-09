Felice Mazzù reageert na uitlatingen omtrent Operatie Propere Handen

Felice Mazzu is momenteel coach bij Union, maar in het verleden maakte hij het mooie weer bij Charleroi. Nu wordt zijn naam indirect genoemd in Operatie Propere Handen.

Felice Mazzu werd genoemd als nieuwe coach bij Club Brugge en dat werd onder meer gesuggereerd door Veljkovic en Bayat volgens de RTBF-documentaire "Le milieu du terrain." Sereen "Er is me niets ten laste gelegd", aldus Mazzu in gesprek met Club RTL als reactie op de hele zaak dinsdagavond. "Het is nooit leuk om in zo'n zaak genoemd te worden, maar ik blijf er heel sereen onder", aldus de coach van Union nog.