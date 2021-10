Ondanks de nederlaag van Antwerp, maakten enkele spelers een uitstekende indruk: wie vond u de beste speler bij The Great Old?

Antwerp is er deze avond niet in geslaagd om de punten thuis te houden tegen Eintracht Frankfurt. Door een penalty in de allerlaatste minuut bleef The Great Old zelfs met lege handen achter.

Ondanks de nederlaag van Antwerp, waren er wel enkele spelers bij de thuisploeg die een meer dan behoorlijke indruk konden maken. We sommen de spelers hieronder even op. Wie vond u de beste speler bij Antwerp deze avond?

Aurélio Buta

Een verdediger die vandaag een sterke indruk heeft nagelaten, is Aurélio Buta. De rechtsback kreeg de moeilijke opdracht om Kostic, de sterspeler van Frankfurt, uit de match te houden, maar de verdediger is daar op een indrukwekkende manier in geslaagd. Kostic raakte geen bal en de voorzetten van de Serviër waren niet gevaarlijk door de druk die Buta op de vleugelspeler kon zetten.

Jean Butez

Hij leek opnieuw voor punten te zorgen voor The Great Old, maar een strafschop in de allerlaatste minuut heeft er anders over beslist. Toch valt Butez niks te verwijten, want in de eerste helft hield de Antwerp doelman Lammers van de 0-1 met een uitstekende reflex.

Manuel Benson

Ongetwijfeld één van de bedrijvigste mannen op het veld deze avond. Manuel Benson zorgde vooral in de eerste helft voor veel dreiging en ervaren man Hinteregger kreeg Benson maar niet onder controle. De afwerking kon beter, maar Benson kan wel terugblikken op een goede prestatie.

Ritchie De Laet

Altijd een strijder en het was in de wedstrijd tegen Frankfurt niet anders. Ook hij maakte vooral in de eerste helft indruk met zijn goede onderscheppingen en inzet. In de tweede helft had De Laet het iets lastiger, maar er werd niet voor niets "Ritchie, Ritchie, Ritchie" geroepen vanuit de tribunes.

Dinis Almeida

Veel supporters zullen hem de schlemiel van de avond vinden, maar voor zijn penaltyfout op Jesper Lindstrøm, was Almeida misschien wel de beste man op het veld bij Antwerp. Hij zat er altijd goed tussen en maakte een zeer solide indruk achterin bij Antwerp.