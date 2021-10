Deal tussen Anderlecht en Will Still lijkt zo goed als voorbij

Het hangt al een tijdje in de lucht dat Will Still assistent van Vincent Kompany zou worden, maar de deal lijkt er niet te komen.

Anderlecht had zijn zinnen gezet op Will Still. De ex-trainer van Beerschot is momenteel aan de slag bij het Franse Stade Reims als assistent. Still en Anderlecht hebben al een akkoord, maar met Stade Reims is er nog geen overeenkomst. De deal lijkt, zo schrijft HLN, zo goed als volledig van de baan. Reims wil boter bij de vis en het ziet er niet naar uit dat Anderlecht, dat het financieel moeilijk heeft, voor een assistent een soort van transfersom zal betalen.