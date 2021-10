📷 Noa Lang haalt voor allereerste keer de selectie van Oranje

De kogel is door de kerk. Noa Lang van Club Brugge haalt de definitieve selectie voor Oranje.

Bondscoach Louis Van Gaal heeft Noa Lang opgenomen in de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Nederland tegen Letland en Litouwen.

Het is voor Lang de eerste selectie voor het eerste elftal. In totaal werden 26 spelers opgeroepen. Oranje speelt vrijdag in Letland, daarna volgt nog een duel tegen Gibraltar.

Eerder speelde Lang al voor Jong Oranje, maar door een keuze van de beloftetrainer om met jongere spelers te werken kwam Lang daarvoor niet meer in aanmerking.

"Noa Lang doet het goed bij Club Brugge. Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler", legt Van Gaal zijn keuze uit.