Kompany vreest "indrukwekkend" Club Brugge niet: "Financieel geen vergelijking mogelijk, maar qua jeugdig talent ook niet"

Vincent Kompany geeft geen individuele interviews, maar neemt op zijn persconferenties wel de tijd. De coach van Anderlecht was voor de match tegen Club Brugge openhartig over hoe hij de concurrentie ziet.

Vincent, deze had je wel verwacht waarschijnlijk: was je onder de indruk van Brugge dinsdag?

"Zeker weten. Ik wil hen ook proficiat wensen met hun prestatie en resultaat. We zitten ook in een situatie dat het goed is dat Belgische ploegen resultaten halen. Ze speelden heel goed, maar wij gaan zondag ons vel duur verkopen."

Dit Club kan soms indrukwekkend voetbal brengen.

"Ja, maar het belangrijkste voor mij is dat wij ons beste niveau halen. We willen ons meten met de besten en Brugge is een ploeg die tegen een ploeg als PSG - met Messi, Neymar, Mbappé... - meespeelt. Het is een ploeg die zich kwalificeert als topfavoriet in België zonder daar moeite voor te doen. Wat ik wil zien zijn spelers die 95 minuten lopen, energie opbrengen en blijven gaan. Wij hebben ook de spelers die in een match iets speciaals kunnen doen."

Dan kijken we vooral naar de 35-jarige Refaelov. Verrast dat hij dit kan opbrengen?

"Straffer nog... Als we zijn data bekijken haalt hij de beste cijfers sinds hij in België speelt. Wat had ik Lior graag op zijn 24ste bij een club willen zien met de trainers die ik had. Als ik dit nu zie... Als hij op jongere leeftijd wat meer had geduwd op dat niveau, dan had hij bij een heel grote ploeg kunnen spelen."

Hoe komt het dat hij dat nu wel kan?

"Het type van training en de stijl van voetbal die we spelen. We lopen veel, maar hebben ook veel de bal. Dat helpt."

Verschaeren is opgeroepen voor de beloften, De Ketelaere voor de Duivels... Is dat ook een beetje het verschil tussen Anderlecht en Brugge nu?

"Waarom heb je dat de afgelopen tien jaar niet gevraagd. Er zitten nu nog altijd 15 spelers van Neerpede in mijn kern. Jongens die competitief zijn. Voor we ons daarin laten inhalen zal er nog veel water naar de zee moeten stromen."

"De Ketelaere heeft zijn talent, Yari het zijne. Wij hebben er met Doku en Lokonga ook twee verkocht hé. We hebben hier ook Nmecha gehad. Die heeft hier zijn waarde gehaald hé, niet ergens anders op de bank. Finaal is het belangrijkste: financieel wint er maar één ploeg, maar op gebied van jeugd is er ook geen vergelijking mogelijk."

Over De Ketelaere gesproken. Hij speelt bij Club als atypische spits. Is dat moeilijker te bespelen?

"Dat is altijd een discussie. Met De Ketelaere en Lang hebben ze voorin meer snelheid en diepgang, maar kan je minder met lange ballen spelen. Al kan Vanaken dat nog altijd oplossen. Wij spelen een zoneverdediging. Onze verdediging moet klaar zijn om bij het eerste signaal mee in de diepte te lopen. En als wij trainen hebben wij ook veel diepgang en snelheid in de ploegen."

Jullie worden nu niet helemaal kansloos gezien zoals vorig seizoen. Doet dat deugd?

(denkt na) "Intussen heeft Brugge voor 40 miljoen gespendeerd en er eentje laten gaan zeker? Wij hebben er acht laten gaan. Daarom wil ik niet te veel terugkijken op vorig seizoen. Wij gaan strijden en we hebben er veel goesting in."

Dat verkopen van de talenten mag dus wel stoppen?

"Genk verkoopt er geen enkele, Club verkoopt er één en gaat er acht halen. Die structuur moeten wij ook halen. Maar dat kan je niet met een toverstok doen, maar wel met vallen en opstaan."