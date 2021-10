De belevenissen van Tarik Tissoudali: dakloze buur helpen, nachtje onterecht in de cel, ...

Tarik Tissoudali is stilaan naar zijn vorm aan het toegroeien bij AA Gent, nadat hij overkwam van Beerschot afgelopen jaar. Maar ook naast het veld is hij een topper.

Zo draagt Tarik Tissoudali mee zorg voor een van zijn buren, een dakloze Zwitser die hij eten en drinken voorziet.

Dat kwam ter sprake in een interview met Het Nieuwsblad: "Vaak heb je toch eten te veel. Maak dan net ietsje meer. Dat is toch makkelijk? Als iemand niet te eten heeft, zal ik die altijd iets geven. Als jij een volle maag hebt maar je buren hebben honger, dan ben je geen goeie buur.”

Nachtje cel

Het typeert het gouden hart van Tissoudali, die bij Gent met nummer 34 speelt - een eerbetoon aan Appie Nouri.

Al zijn er ook keerzijdes aan de medaille. Tissoudali werd zo al eens onterecht een nachtje opgesloten in de cel: "“Ik was in Amsterdam met mijn dochter. Vlak voor de autosnelweg werd ik gestopt door de politie. Of ze mijn rijbewijs konden krijgen. Ik wist al wat er zou gebeuren. Het is me al zo vaak overkomen. Belgische nummerplaat, in Amsterdam, dan zien ze je aan voor een drugskoerier."