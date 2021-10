Zien we de komende uren of dagen nog coaches sneuvelen? "Denk aan die drie coaches misschien"

Wordt het een moeilijke interlandbreak voor heel wat coaches? Het zou zomaar kunnen, want een interlandbreak is vaak het ideale moment om een coach te ontslaan.

Mbaye Leye werd dit weekend de laan uitgestuurd bij Standard en zo hebben de Rouches twee weken de tijd om een nieuwe coach te vinden en die zijn identiteit te laten opdringen aan de spelers.

Dat is een interessant moment om - als je dan toch al beslist je van een trainer te ontdoen - de knoop door te hakken.

Opletten

En dus moeten er nog heel wat coaches dezer dagen opletten: "Trainers in nood kijken de komende dagen ongerust op hun smartphone tijdens zo'n interlandbreak", is Peter Vandenbempt duidelijk bij Sporza.

"Dan denk ik ook aan Francky Dury in Waregem, misschien ook Yves Vanderhaeghe in Brugge en Ronald Koeman misschien in Barcelona."