Welke clubs moeten vrezen voor het ergste? 'Drie clubs uit G5 riskeren degradatie na onthullingen in Propere Handen'

De Belgische voetbalwereld wacht in spanning de vorderingen van het federale parket af nu de ondervragen met Dejan Veljkovic afgerond zijn. We kennen alvast de vijf clubs die zich het meest zorgen moeten maken.

“De KBVB wacht op de afronding van het onderzoek”, aldus Kris Luyckx. “Maar als de voetbalbond consequent is zullen er enkele clubs moeten degraderen. In Italië hebben ze Juventus FC en SS Lazio al eens laten degraderen voor soortgelijke misdrijven. Maar hebben ze er in België ook het lef voor?”

Het Nieuwsblad weet inmiddels over welke vijf clubs het gaat. Club Brugge, Standard, KRC Genk, KV Mechelen en Sporting Lokeren zijn de profclubs die zelfs een degradatie boven het hoofd hangt. Al moet het gezegd: de kans is héél klein dat het ook effectief zo ver zal komen.