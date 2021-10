🎥 Antwerpenaar Ilias Chair onderstreept goede vorm bij Marokkaanse nationale ploeg

Op zijn 23ste is Antwerpenaar Ilias Chair dit seizoen helemaal tot ontbolstering gekomen. In de fysiek zware Championship is hij niet meer uit de ploeg weg te denken bij Queens Park Rangers. Sinds kort mag Chair zich bovendien Marokkaans international noemen.

Chair is een telg van de befaamde academie van Jean-Marc Guillou. Van daaruit werd hij opgevist door Lierse, waar Chair op zeventienjarige mocht debuteren in 1B. Chair werd bij de Pallieters echter met een onvoldoende doorgestuurd. Via zijn zaakwaarnemer belandde Chair zowaar bij Queens Park Rangers. Na een half seizoen bij de beloften werd hij overgeheveld naar de A-kern. Enkele uitleenbeurten later is Chair, een offensieve middenvelder van 1,72m, dit seizoen een certitude in Londen. In tien competitiewedstrijden was Chair goed voor vier doelpunten en een assist.

© photonews

Marokkaans international

In juni 2021 kreeg Ilias Chair voor het eerst een uitnodiging van de nationale ploeg van Marokko in de bus. Hij mocht in de oefenduels tegen zowel tegen Ghana als Burkina Faso telkens kort invallen. Begin september scoorde hij -met een gelukje- zijn eerste doelpunt voor de Leeuwen van de Atlas, tegen Soedan.

Woensdag scoorde Chair in de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup tegen Guinee-Bisau opnieuw. De pocketvoetballer maakte het derde Marokkaanse doelpunt in de 5-0-overwinning.

Premier League

Ilias Chair goal for Morocco v Guinea-Bissau in World Cup qualifying. Makes it 4 goals in his last 3 games for club and country 🇲🇦⚽️ #QPR pic.twitter.com/YwyKA3ifYS — James Nalton (@JDNalton) October 6, 2021

De marktwaarde van Chair wordt door het gerenommeerde Transfermarkt vastgelegd op vier miljoen euro. Heel wat Belgische topclubs hengelden de voorbije maanden naar zijn diensten, maar de Antwerpenaar heeft een duidelijke droom voor ogen: spelen in de Premier League. Bij QPR, dat momenteel op de zesde plaats terug te vinden is, ligt Chair nog tot medio 2025 onder contract.