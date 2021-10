'Competitievervalsing' versus 'Spelers doen het ook, waarom trainers dan niet?'

Donderdag werd Luka Elsner aangekondigd als nieuwe coach van Standard. De Rouches plukten de Sloveen weg bij KV Kortrijk, dat halsoverkop op zoek moet naar een nieuwe trainer.

Even terug naar vorig seizoen. Na amper zeven maanden bij Antwerp koos Ivan Leko voor een lucratief Chinees project. Hernan Losada deed het fantastisch met Beerschot, maar voelde dat de Mannekes aan hun plafond zaten. De ambitieuze Argentijn koos voor DC United, een al even ambitieuze club in een competitie in volle ontwikkeling. En wat dan gezegd van JessThorup? Racing Genk stelde de Deen aan als opvolger van Hannes Wolf. Thorup leek de geknipte persoon voor de Limburgers, maar na veertig (!) dagen vertrok hij alweer als een dief in de nacht uit Genk. De lokroep uit Kopenhagen klonk te luid.

Standard en Luka Elsner gingen deze week nog een stapje verder. Na het ontslag van Mbaye Leye zou Elsner zijn cv hebben opgestuurd naar Luik. De Rouches brachten KV Kortrijk naar verluidt niet op de hoogte dat er gesprekken aan de gang waren met hun Sloveense coach. Nadat een akkoord gevonden werd, verscheurde Elsner eenzijdig zijn contract bij KV Kortrijk. KV Kortrijk moet zo na tien speeldagen op zoek naar een nieuwe trainer. "Wat zeker is, is dat we géén trainer zullen weghalen bij een andere club", lieten de Kerels weten.

Coaches stippelen zelf weg uit

Kortrijk overweegt zelfs gerechterlijke stappen en Ronny Verhelst hekelde in de media de manier van werken van Standard. "Midden in het seizoen een trainer bij een club wegplukken is pure competitievervalsing. Dit is echt not done", klonk het aangeslagen. Steeds vaker zien we coaches niet langer wachten op een aflopend contract (of een ontslag) om aan carrièreplanning te doen. Net zoals bij spelers het geval, lijken coaches het ijzer te willen smeden als het heet is. Het doet de discussie oplaaien of dit ethisch verantwoord, dan wel aanvaardbaar is.