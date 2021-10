Zirkzee to the rescue voor Jong Oranje

Anderlecht-spits Joshua Zirkzee heeft samen met zijn ploeg Jong Oranje een gelijkspel uit de brand gesleept tegen de U21 van Zwitserland.

Zirkzee wist twee keer te scoren in de tweede helft. Op die manier boog Jong Oranje een 2-0 achterstand om tegen Zwistersland in de EK-kwalificatiecampagne. Jong Oranje staat op de derde plaats in groep E met vier punten uit twee wedstrijden.

Anderlecht huurt Zirkzee van Bayern München. Bij de Brusselaars heeft Zirkzee nog geen basisplek kunnen veroveren, maar dit zal zijn vertrouwen goed doen.