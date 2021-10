Noa Lang maakt debuut bij Oranje: "Ik weet van mezelf dat je me in dit soort wedstrijden kan brengen"

Noa Lang mocht vrijdagavond een half uur spelen om zijn debuut te maken voor het Nederlandse elftal. Oranje boekte een zuinige 0-1-zege in Letland.

Noa Lang heeft zijn haasje, dat elke speler die debuteert, gekregen. “Hij krijgt een mooi plekje tussen mijn bekers en shirts”, zegt Lang bij NOS.

Zenuwachtig was hij alvast niet, Lang ziet het gewoon als een volgende voetbalmatch. Nederland had het best moeilijk in Letland, maar won wel.

"Ik weet van mezelf dat ik een speler bent die je kunt brengen in dit soort wedstrijden. Ik was betrokken bij drie kansen. Als je een goede voetballer bent, maakt het niet uit waar je staat. Ik viel in als rechtsbuiten. Ik speel er niet vaak, maar het maakt mijn debuut er niet minder mooi op.”