Bellamy is niet definitief weg bij Anderlecht: "Dat betekent heel veel voor me"

Craig Bellamy is ondertussen bijna een maandje weg bij Anderlecht. Hij vertelt bij HLN over zijn depressie en zijn toekomst.

Toen zijn dochtertje in augustus van vorig jaar één jaar oud was kon Bellamy na de coronapandemie toch afreizen naar zijn thuisland. “Ik hield mijn armen open, maar Orla kwam niet naar me toe. Ze herkende me niet. Logisch, ze had me nog maar enkele keren gezien. Ik was geen deel van Orla’s leven”, zegt Bellamy.

Die situatie woog meer en meer door de voorbije maanden. Bellamy werkte graag bij Anderlecht, maar het gebrek aan gezinsleven viel hem ontzettend zwaar. De beslissing om te stoppen was moeilijk, maar nodig voor hemzelf.

Bij Anderlecht is Bellamy opnieuw welkom. “Sportief manager Peter Verbeke toonde me een driejarig contract dat ze me wilden aanbieden. Als ik terug naar Anderlecht wil, zal dat contract klaarliggen, zei hij. Dat betekent heel veel voor me.”