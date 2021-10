Hannes Delcroix droomt al van buitenland: "Ik heb mijn droomclub voor ogen"

Hannes Delcroix zit momenteel in de ziekenboeg bij RSC Anderlecht. Hij denkt echter al aan een carrière in het buitenland.

Er zijn heel wat jonge voetbaltalenten die van Anderlecht een droomtransfer kunnen maken naar het buitenland. Lokonga was de laatste in de rij richting Arsenal.

Ook Hannes Delcroix wil aan die lokroep uit het buitenland toegeven. Momenteel is hij nog geblesseerd, wellicht geraakt hij pas in januari terug op het gras.

"De Bundesliga spreekt mij wel aan, zoals zo veel competities. Of ik een droomclub had? Een ploeg die mij aanspreekt is Liverpool”, zegt Delcroix bij HLN Sportcast.