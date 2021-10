Beloften missen Club-speler ook tegen Denemarken, Arthur Theate is wél van de partij

Dinsdagavond staat de nationale U21 van Jacky Mathijssen voor de grootste test tot dusver. Met Denemarken komt een tegenstander van formaat op bezoek.

Een goedgeluimde Jacky Mathijssen sprak maandag de pers toe. Mathijssen heeft heel wat knopen door te hakken voor de belangrijke confrontatie met Denemarken.

"We hebben vandaag met 23 mensen getraind. Op Ignace Van der Brempt na is iedereen beschikbaar. Ignace heeft een kleine blessure, waardoor hij het kamp heeft mogen verlaten. Het had weinig zin om hem hier te houden." Vrijdag tegen Kazachstan (2-0 winst) moest de flankspeler van Club Brugge ook al verstek laten gaan.

Opsteker voor Mathijssen is de terugkeer van Arthur Theate. De man die in extremis aan de selectie van de Final Four werd toegevoegd, sloot zondagavond aan bij de beloften en lijkt klaar voor de clash met Denemarken.

Dat is ook het geval voor Maarten Vandevoordt, die vrijdag in doel nog werd vervangen door Senne Lammens. "Maarten had last van de enkel. Maandag heeft hij de hele groepstraining kunnen afwerken. Krijgt hij vanavond of morgen geen klachten of reactie, dan zie ik niet in waarom hij niet zou spelen tegen Denemarken."