Terugkeer naar 1A niet meer aan de orde, prijs verdrievoudigd van Belgisch talent

Koni De Winter beleeft zijn droom bij Juventus. De Italianen geloven in de Belg, want zijn prijs werd verdrievoudigd.

Club Brugge wou Koni De Winter afgelopen zomer binnenhalen, als opvolger van Odilon Kossounou. Een deal die in de lucht hing, maar er uiteindelijk niet kwam.

Integendeel zelfs. De Winter maakte in Turijn de volledige voorbereiding mee, waardoor Juventus zijn prijs aanpaste van 5 naar 15 miljoen euro.

Als De Winter terugkeert naar België, dan ziet hij één ploeg wel helemaal zitten. “In het Belgisch voetbal ben ik supporter van Antwerp. Het is de club van mijn stad. Ik heb ook vrienden die supporter zijn”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Toen ik jong was, ging ik zelf wel eens kijken op de Bosuil, maar toen speelde de club nog in tweede klasse. Ondertussen is er veel veranderd. Dat zie ik zelf ook als ik in Antwerpen ben en langs het stadion passeer. Of ze ooit al naar mij geïnformeerd hebben? Niet dat ik weet.”