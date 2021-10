Nicolas Lombaerts: "Vroeger hadden de scheidsrechters nooit miserie met mij, maar nu..."

Bij AA Gent zet Nicolas Lombaerts zijn eerste stappen in de trainerswereld. Daarbij leert de voormalige verdediger van onder meer Zenit zichzelf van een andere kant kennen.

"Zelf voetballen blijft het leukste, maar als coach ben je véél meer emotioneel betrokken", stelt Lombaerts in HLN. "Zo heb ik het veel lastiger om me in te houden tegen de scheidsrechters, terwijl zij vroeger nooit miserie hebben gehad met mij... Echt, ik dacht dat ik veel koeler was."

Als assistent-trainer is het de kunst om net voldoende afstand te bewaren met de spelersgroep. Niet altijd evident, beseft Lombaerts. "Er wordt verwacht dat ik wat dichter bij de groep sta dan de hoofdtrainer. Spelers kunnen al eens klagen over Hein en ook andersom. In het begin weet je niet goed hoeveel ontzag je moest hebben voor de spelers."

"Als Hein er dan eens niet is, merk je dat je minder greep hebt op de groep. Dat is normaal. Daarvoor is het goed dat ik zelf speler ben geweest om dat te kunnen kaderen", besluit Lombaerts, die zondagavond met AA Gent gastheer van Eupen is.