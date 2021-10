Clement is realistisch over wintertransfers: "Als er een onmogelijk te weigeren bod komt, kan je hem niet tegenhouden"

De interlandperiode heeft de interesse in Noa Lang nog wat aangewakkerd. De aanvaller van Club mocht zijn debuut maken en kreeg zelfs een basisplaats tegen Gibraltar. Philippe Clement voelt de bui ook al hangen.

Vandaag werd ook bekend dat AC Milan hem op de voet volgt. "Ik ben daar realistisch in: als er een onmogelijk te weigeren bod komt, kan je hem in januari niet tegenhouden", knikte Clement. "Ik zou wel graag zien dat hij het seizoen uitdoet, hier de titel pakt en belangrijk is. Maar we zullen januari afwachten. Ik ga ervan uit dat hij blijft tot het einde van het seizoen."

Lang kreeg ook raad van Clement. De Nederlander had zich immers bezondigd aan nogal wat streken in de match tegen Anderlecht. "Ja, ik heb met hem gesproken over al het goeie dat hij al gedaan heeft en over de dingen die hij op Anderlecht plots allemaal vergeten was. Zaken waar hij verder moet aan werken. Op het moment dat hij geprovoceerd wordt, mag hij daar niet op reageren. Dat zijn de volgende stappen die hij moet zetten en daarvan is hij zich bewust."