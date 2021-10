Hoe Anderlecht Gomez wist te strikken voor een prijsje: data, discussie en Kompany

We hebben het er onlangs nog over gehad: Sergio Gomez is een goudhaantje. Die term wordt meestal wel lichtzinnig in de mond genomen, maar voor de Spanjaard is het de bevestiging van wat hij liet zien bij de jeugd.

Want ook in zijn thuisland kennen ze zijn naam nu. Drie goals en een assist in twee wedstrijden met de U21 van Spanje hebben hem er op de kaart gezet. Ineens was zijn naam trending op Twitter. Iets waar ze bij Anderlecht altijd in geloofd hebben. Of beter gezegd: waar Peter Verbeke en Vincent Kompany altijd in geloofd hebben. Want niet iedereen was het eens met de aanwerving van de 21-jarige.

Waarom? Het was van bij het begin de bedoeling om hem als linksback uit te spelen, maar dat was een positie die hij nooit eerder had ingevuld. Linkse winger, nummer 10, centrale middenvelder en rechtse winger: ja. Linksback: nooit! Verbeke keek echter naar de data en vergeleek het met het profiel dat ze zochten. Snel: check. Goeie voorzet: check. Loopvermogen: check. Verdedigende kwaliteiten: aan te leren.

Hallo, 't is hier Vincent Kompany

Voor 1,5 miljoen was hij trouwens een koopje. Een echte linksback kost minstens het dubbele als je enigzins kwaliteit wil binnenhalen. Lionel Carole bijvoorbeeld, die ook op het lijstje stond. Dat geld was er niet, dus losten ze het zo op. Verbeke legde Kompany de data en de beelden voor en de coach was direct voor de zaak gewonnen. Zijn grootste kwaliteit blijft de aanval, getuige zijn vijf assists, maar met zijn snelheid en positiespel kwam hij tot nu toe nog nooit echt in defensieve problemen.

Gomez had nog andere opties, maar het beste recruteringsmiddel van Anderlecht is en blijft Vincent Kompany. We zijn het niet altijd eens met zijn analyses, maar hij kan met heel veel overtuiging iets uitleggen. En elke speler die 'hallo, 't is hier Vincent Kompany' hoort als hij de telefoon opneemt, luistert meteen. Gomez zijn marktwaarde is in twee maanden tijd ook al met een miljoen gestegen volgens Transfermarkt. Hoeveel gaat dat dan zijn als hij zo blijft doorgaan? U weet wel: linksbacks zijn duur.

Het enige wat roet in het eten kan gooien is als hij voor La Roja wil uitkomen. Op de linksback hebben ze daar onder meer Jordi Alba, Gaya, Marcos Alonso, Cucurella en Juan Miranda rondlopen. Stevige concurrentie. Maar zoals is gebleken de laatste week: Luis Enrique heeft de deur wijd open gezet voor de jeugd.