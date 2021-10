Wat aan het ontslag van Scifo vooraf ging: kletterende ruzie met supporters

Het is geen peis en vree bij Moeskroen. De Henegouwse club kon jaren ontsnappen aan de degradatie, maar nu ze in 1B zitten gaat het van kwaad naar erger. Na een 2 op 21 en een verlies tegen Mandel United in een oefenmatch werd Enzo Scifo ontslagen.

Scifo lag al langer onder vuur bij fans en bestuur, maar die oefenmatch was de druppel die de emmer deed overlopen. Na de match kwamen een aantal fans verhaal halen en ze riepen om het ontslag van de coach. Scifo stond er eerst kalm bij, maar naar mate de gemoederen verhitten, schoot hij ineens uit zijn krammen. Hij moest door zijn spelers en staf naar de kleedkamer getrokken worden. Daarop kwam het bestuur bij elkaar en zelfs goeie vriend en technisch directeur Mbo Mpenza kon hem niet meer redden. De vraag is wat er nu gaat gebeuren, want Moeskroen hangt als los zand aan elkaar. De spelerskern is niet evenwichtig en niemand staat te springen om over te nemen bij de rode lantaarn in 1B.