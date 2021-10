Simon Mignolet ziet Manchester helemaal zitten: "Als je nu in de schoenen van De Bruyne staat..."

Club Brugge won vrijdag met 2-0 van KV Kortrijk en kan zo met een gerust hart naar de match tegen Manchester City toeleven.

Club Brugge deed tegen KV Kortrijk wat het moest doen en tankt zo vertrouwen na de interlandbreak voor het duel in de Champions League.

“Man City is de sterkste ploeg in onze poule, de best voetballende alvast. Het wordt opnieuw een andere match dan onze twee vorige in de Champions League”, laat Mignolet aan HLN weten.

Dat Club Brugge al vier punten heeft maakt er een andere wedstrijd van. “Als wij ons plannetje klaar hebben, zijn we zeker niet kansloos. Dat Pep ons niet zal onderschatten? Neen, dat was anders geweest in het geval van een 0 op 6. Nu zullen zij ons naar waarde schatten.”

“Ik heb er de voorbije weken vaak met Kevin De Bruyne over gesproken. Hij weet dat het lastig wordt. Als je nu in hun schoenen staat, dan kom je niet graag naar Jan Breydel. Normaal ben je als Belgische club altijd de underdog. Nu bekijken ze ons op een iets andere manier.”