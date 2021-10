Imke Courtois kritisch: "Romantiek raakt weg" en "Dat vind ik ook niet kunnen"

Het grote geld in het voetbal wordt steeds belangrijker. En dat heeft zo ook zijn impact op de sport in zijn geheel.

"Topvoetbal is big business geworden", beseft Imke Courtois in De Zondag als het gaat over de overname van clubs door buitenlandse investeerders.

Eigenheid

"Een topclub runnen met eigen middelen is schier onmogelijk geworden. Maar ik vind het een gevaarlijke evolutie. Clubs die daardoor hun eigenheid verliezen of dreigen te verliezen."

Ook de RSZ-bijdragen zijn een doorn in het oog: "Ik vind dat ook niet kunnen", aldus nog Courtois. "Het was een vindingrijke manier om hogere lonen te kunnen betalen."