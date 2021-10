3D-technologie dan toch niet het grote redmiddel: "Ik vind dit gewoon niet meer ernstig"

Zeven minuten duurde het vooraleer de VAR de goal van Standard afkeurde. Een eeuwigheid om als speler te staan wachten.

Volgens Peter Vandenbempt is het duidelijk wat er gebeurde. “De mensen in Tubeke waren niet klaar voor het nieuwe systeem van 3D-technologie om buitenspel te bepalen en ze hebben onder druk fouten gemaakt”, zegt hij bij Sporza.

De druk was groot om over te schakelen naar 3D-technologie, omdat er de laatste tijd heel veel discussie was. “Ik hoor dat bij de UEFA de opleiding enkele maanden duurt, inclusief het handelen in stress-situaties. Als je er niet aan gewend bent geraakt, krijg je wat we zaterdag te zien kregen. Hier werd het in een paar weken ingevoerd, snel, snel. Alle mensen die dat in goede banen moeten leiden, waren er nog niet klaar voor.”

Al was dat zeker niet het ergste wat we afgelopen weekend te zien kregen van de scheidsrechters. “Een penalty niet gefloten voor Kortrijk tegen Brugge, een schwalbe van Bezoes en toch penalty voor Gent, een trekfout van Onuachu in Charleroi in plaats van een penalty voor Onuachu, een duik van Kouamé van Anderlecht op Sint-Truiden. Ik vind dit gewoon niet meer ernstig”, besluit Vandenbempt.