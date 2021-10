François Fornieri heeft geen definitief kruis gezet over investeringen in Standard: "Mijn deur blijft open"

De eigenaar van Standard, Bruno Venanzi, heeft de opdracht gegeven om nieuw geld te vinden voor de club. Standard verkeert momenteel in grote moeilijkheden. Hij wil een partner vinden die hem kan helpen de lat hoger te leggen. Zal hij deze partner vinden in de vorm van François Fornieri?

François Fornieri, de ex-CEO van Mithra, heeft het investeren in Standard nog steeds niet opgegeven na een mislukte eerste poging in 2020. Vandaag de dag wordt hij opnieuw genoemd als mogelijke reddende engel.



"Iedereen weet dat ik erg gehecht ben aan deze club en dat ik het beste voor heb met Standard. Ik had een overeenkomst gesloten met Bruno Venanzi, maar we hebben niet dezelfde visie op bepaalde vlakken. Ik kan het bijvoorbeeld niet echt waarderen dat het stadion wordt verkocht", vertelde Fornieri onze collega's van l'Echo. "Ik ben bereid om in Standard te investeren, maar enkel tegen een redelijke prijs. Volgens de pers is Bruno Venanzi ook in gesprek met andere partners. Als hij hun voorwaarden niet weet te accepteren zou hij andere mogelijkheden kunnen heroverwegen. Mijn deur blijft open", legde de Luikse zakenman uit.