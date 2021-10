Hein Vanhaezebrouck te gast in Extra Time

AA Gent miste zondagavond een karrenvracht aan kansen, maar won oververdiend van Eupen (2-0). Maandagavond is Hein Vanhaezebrouck, de coach van de Buffalo's, te gast in Extra Time.

In de voetbaltalkshow zal ongetwijfeld uitvoerig gepalaverd worden over het optreden van de scheidsrechters en VAR, nadat het voetbalweekend bol stond van de discutabele fases. Zo gaf Vanhaezebrouck zondagavond ruiterlijk toe dat de toegekende strafschop van AA Gent, na een vermeende trekfout van Peeters op Bezus, onterecht was.

Naast Vanhaezebrouck worden Frank Raes en Filip Joos geflankeerd door analisten Arnar Vidarsson en Wesley Sonck.