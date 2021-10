Youth League: Club NXT en Racing Genk vanmiddag aan de bak

Vanavond zijn alle ogen gericht op Club Brugge, maar vanmiddag komen twee Belgische ploegen in actie in de Youth League.

Club NXT ontvangt dinsdagmiddag Manchester City. Club begon, net als het eerste elftal, met vier op zes aan deze campagne. Het deelt na twee speeldagen de leiding met Manchester City.

In het zogenoemde domestic champions path van de Youth League wordt er niet in poules gespeeld, maar wel met rechtstreekse uitschakeling. De U19 van Racing Genk staan dinsdag opnieuw oog in oog met Keulen. De heenmatch in Duitsland werd door Genk overtuigend gewonnen (2-4). De winnaar van deze confrontatie gaat door naar de volgende knock-outronde. De winnaar daarvan gaat mee in de trommel voor de 1/8ste finales, samen met deelnemers uit het Champions League path.