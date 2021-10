Enkele dagen na eerste invalbeurt nieuwe mijlpaal voor Aster Vranckx

Het gaat snel voor Aster Vranckx. De 19-jarige middenvelder krijgt van Mark van Bommel een basisplaats bij Wolfsburg in het belangrijke Champions League-duel tegen RB Salzburg.

Aster Vranckx, die het seizoensbegin in rook zag opgaan door een blessure, mocht afgelopen weekend voor het eerst invallen bij Wolfsburg. Bij de 2-0- nederlaag op het veld van Union Berlin mocht de ex-speler van KV Mechelen dertig minuten aantreden.

De jeugdinternational moet indruk gemaakt hebben op T1 Mark van Bommel, want Vranckx wordt door de Nederlander in de basis gedropt voor de belangrijke CL-wedstrijd in en tegen RB Salzburg. Wolfsburg staat laatste met amper een punt uit twee matchen en kan zich geen nieuwe nederlaag veroorloven, RB Salzburg won haar eerste twee duels.

Met Dodi Lukebakio en Koen Casteels staan er bij de Duitsers liefst drie landgenoten aan de aftrap, Sebastiaan Bornauw moet vrede nemen met een plekje op de invallersbank.