Daar is de eerste voorstander van een terugkeer al: "Je hebt Trebel, gebruik hem dan ook!"

Walter Baseggio keek met redelijk wat frustratie naar de match van Anderlecht tegen STVV. De voormalige middenvelder van paars-wit begreep een paar keuzes van Vincent Kompany niet. En hij is de eerste die pleit voor een terugkeer van Adrien Trebel.

Kompany begon op Stayen zonder Ait El Hadj en Verschaeren. "Je beschikt over twee spelers met een prachtige techniek, die gewend zijn om op kunstgras te spelen en je zet ze op de bank?", vraagt Baseggio zich af in LDH. "Ik had er minstens één van bij de aftrap op het veld gezet. Ait El Hadj speelde heel sterk vorig seizoen en nu komt hij er niet meer aan te pas. Yari vind ik goed als steun van de aanval, maar niet als flankspeler. Hij kan tussen de lijnen spelen. Anderlecht ontbreekt creativiteit."

En voor Baseggio is er een oplossing. "Als je een Trebel in je kern hebt en je moet hem betalen, waarom gebruik je hem dan niet. Hij heeft zijn efficiëntie getoond vorig seizoen. En hij kan een doelpunt scoren, wat bij Cullen en Olsson ontbreekt. Ik zit niet in Neerpede en ken de interne keuken niet, maar ik lees dat hij zich professioneel gedraagt in de B-kern. Iedereen zijn idee over Trebel, maar ik vind dat spijtig."