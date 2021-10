'Na Saelemaekers heeft AC Milan tien miljoen euro veil voor jeugdproduct van Anderlecht'

AC Milan wil opnieuw een jeudgproduct van RSC Anderlecht naar Italië halen. De interesse is concreet om Yari Verschaeren weg te plukken.

De interesse van AC Milan in Yari Verschaeren is niet nieuw. De Rossoneri volgen de prestaties van de Rode Duivel al langer. Volgens CalcioMercato is de interesse nu wél concreet en zijn de eerste contacten al gelegd.

Milan wil tien miljoen euro betalen voor Verschaeren - die onlangs zijn contract in Brussel verlengde tot medio 2024 - maar het is de vraag of paars-wit daarmee akkoord is. De contacten tussen beide teams zijn sinds de transfer van Alexis Saelemaekers echter goed.