'Club Brugge toont nog steeds interesse in winger van Barcelona'

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo zou Club Brugge nog steeds interesse hebben in Alex Colado, de winger van Barcelona. Of dat effectief ook zo is, lijkt twijfelachtig.

Barcelona overwoog in september om zijn contract te verbreken omdat ze hem door de financiële problemen niet bij de A- of B-ploeg konden inschrijven. Intussen traint hij er nog steeds, maar kan dus geen matchen spelen. Volgens de Spaanse krant zit Club nog steeds bij het kransje gegadigden. Ergens logisch omdat ze momenteel geen alternatief hebben voor Kamal Sowah, die zijn draai nog niet echt gevonden heeft. Maar Club heeft ook al de Canadese rechtsbuiten Tajon Buchanan vastgelegd en die arriveert in januari. Mogelijk wordt dat dus een beetje te veel van het goede.