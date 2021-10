Ook voor Bundu is Anderlecht een afgesloten hoofdstuk: "Waarom zouden ze dat niet doen?"

Mustupha Bundu mag ondergebracht worden bij de flopaankopen van RSC Anderlecht. Ondertussen lijkt de flankaanvaller zelf ook niet meer te denken aan een terugkeer naar Brussel.

RSC Anderlecht betaalde net geen drie miljoen euro - Vincent Kompany wou de flankaanvaller er absoluut bij - voor Mustupha Bundu. De flankaanvaller kreeg kansen, maar viel telkens opnieuw door de mand.

Ondertussen voetbalt Bundu op huurbasis voor het Deense Aarhus GF. “Mijn club heeft momenteel een optie om me definitief over te nemen”, aldus de flankaanvaller in Tipsbladet. “Waarom zouden ze dat niet doen als ik de komende maanden bewijs wat ik in mijn mars heb? Ik zie het alleszins zitten.”