Club Brugge vol vertrouwen en op volle kracht naar topper tegen Antwerp: "Onze wil opdringen"

Zondag gaat Club Brugge op bezoek bij Antwerp, dat donderdagavond een punt overhield aan de felbevochten wedstrijd tegen Fenerbahçe (2-2). De zware nederlaag tegen Manchester City is intussen doorgespoeld en Club is klaar voor de topper tegen de Great Old, zo vertelde Philippe Clement.

Lang zinderde de zware nederlaag tegen Manchester City niet na. "De dag na de match hadden we een debriefing, zoals steeds. Ik heb goede zaken gezien, maar ook veel zaken die veel beter konden. Uiteraard ben ik hierover tegen mijn spelers veel dieper in detail getreden dan ik nu hier doe", knipoogt Clement op zijn wekelijkse persbabbel. "Anders zou ik het mijn collega's te makkelijk maken."

Zondag gaat Club Brugge op bezoek bij Antwerp. Philippe Clement kan beroep doen op zijn voltallige kern, op één jongen na. "Owen Otasowie is al twee dagen ziek en is onbeschikbaar. Nee, het is geen corona. Clinton Mata is hersteld, hij heeft gewoon kunnen trainen", verzekert Clement.

Op de vraag of blauw-zwart zich moet voorbereiden op de vijandige sfeer die op de Bosuil kan en zal hangen, antwoordde Clement categoriek. "Dat maakt niets uit. Wij gaan naar daar om ons voetbal te spelen en proberen te winnen. Dat is het enige waarop we moeten focussen. We moeten onze wil aan hen opleggen."