Kaoru Mitoma, de nieuwe Japanse revelatie, koos bewust voor een avontuur bij Union

Union is prima bezig in hun eerste seizoen terug op het hoogste niveau. Eén van de revelaties is Kaoru Mitoma, de Japanner kwam deze over van Brighton op huurbasis. Sportief directeur Chris O'Loughlin verklaart hoe deze transfer tot stand kwam.

Voor drie miljoen euro werd Mitoma naar Brighton & Hove Albion getransfereerd van het Japanse Kawasaki Front. Direct volgde een uitleenbeurt aan Union. "Ik benadruk dat wij zelf voor Mitoma gekozen hebben", zegt Chris O'Loughlin, sportief directeur bij Union, in Het Nieuwsblad. "Hij is ons niet opgedrongen door Brighton. We zochten zo'n speler en Brighton had iemand met het perfecte profiel: snelheid, diepgang… Mitoma koos ook voor ons na een gesprek met de coach en een rondleiding", klinkt het. Hij kwam al vijf wedstrijden in actie voor Union waarin hij driemaal tot scoren kwam en één assist gaf.