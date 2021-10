Pep Guardiola steekt Belgisch slachtoffer supportersgeweld hart onder de riem: "Onbegrijpelijk"

Op zijn perspraatje droeg Pep Guardiola een T-shirt met het opschrift 'We're with you Guido'. Op die manier wil de manager van City het 63-jarige slachtoffer van het zinloze geweld eerder deze week een hart onder de riem steken.

"Ik wil hem en zijn familie een warme knuffel geven", zei Guardiola. "Ik hoop dat hij snel naar het Etihad Stadium kan komen. Hopelijk gebeurt zoiets nooit meer. Het is onbegrijpelijk dat zoiets overkomt bij iemand die van een voetbalmatch wilt komen genieten..."

"Ik hoop van harte dat men in Brugge alles in het werkt stelt om alles grondig te onderzoeken, zodat de daders de juiste sanctie zullen krijgen", aldus de manager van Manchester City.

