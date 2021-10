En nu hopen op een topper Antwerp-Club zonder incidenten: "Zolang ze op de tribune blijven is het goed"

Met de gebeurtenissen van de laatste dagen en weken in het achterhoofd houden ze bij de Pro League hun hart vast voor de topper van deze middag. Antwerp- en Brugge-fans zijn niet de beste vrienden. Club zal dan ook niet met bloemen onthaald worden.

Philippe Clement had het erover op zijn persconferentie. "Een vijandige sfeer? Dat weet ik niet. Het maakt me niet uit wat er in de tribune gebeurd. Mijn focus ligt op het veld. We gaan naar daar om voetbal te spelen en om voor de winst te strijden."

Hopelijk blijft het dus allemaal binnen de perken. "Doelpunten maken en geen goals slikken. Daar ligt de focus, nergens anders. Zolang ze op de tribune blijven natuurlijk. Als ze op het veld beginnen te lopen, dan zou ik me wel zorgen maken."